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Eskişehir'de trafik kazası: 3 yaralı

Eskişehir’de yön levhasına çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de yön levhasına çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Bursa karayolu Şehir Hastanesi köprüsü yakınında Murat D. idaresindeki 51 DK 125 plakalı otomobil yön levhasına çarptı. Çarpma sonucunda devrilen otomobilde sürücü Murat D. ile yolcu olarak bulunan Kazım G. ve Mustafa S. yaralandı. Yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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