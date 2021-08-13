Eskişehir'de trafo yangını paniğe neden oldu

Eskişehir'de bir elektrik trafosunda çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi İyiler Sokak'ta bulunan elektrik trafosunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, trafoda maddi hasar meydana geldi. Hasar tespiti yapan Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi (OEDAŞ) ekipleri onarım çalışması başlattı.

“Patlama sesi geldi”

Yangını gören mahalle sakinlerinden Mustafa Çelik trafodan patlama sesi geldiğini belirterek, “Mahallenin gençleri gelip duman çıkıyor dedi. Baktığımız zaman trafo yanıyordu. Hemen itfaiyeyi aradık ve ekipler geldi. Arka taraftan ‘güm güm' diye patlama sesi geldi. Bir yerden kablo değmiş olabilir. Kimseye zarar gelmedi. İtfaiye ekipleri hemen müdahale etti” dedi.

Öte yandan, trafonun etki alanındaki bazı hanelerde elektrik kesintisi meydana geldiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.