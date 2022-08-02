İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehir'de tramvay hatlarındaki arıza seferlerin aksamasına neden oldu

Eskişehir’de sabah saatlerinde tramvay hatalarında meydana gelen arızadan dolayı seferler aksarken, yolcular mağdur oldu.

Eskişehir'de sabah saatlerinde tramvay hatalarında meydana gelen arızadan dolayı seferler aksarken, yolcular mağdur oldu.


Eskişehir'de sabah saatlerinde tramvay hatlarında henüz sebebi öğrenilmeyen bir arızadan dolayı seferler aksadı. Bazı tramvaylar oldukları durakta, çoğu ise yol ortasında hareketsiz kaldı. Yolcuların bir kısmı açılan kapıdan inip yaya olarak, bazılarının ise belediye otobüsleri ile yollarına devam etti. Tramvayda bulunan vatandaşların ise bir bölümünün ise araç içerisinde arızanın giderilmesini beklediği görüldü.


Öte yandan aksaklığın giderilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.