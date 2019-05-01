Eskişehir'de TÜBİTAK Bilin Fuarı

Atık maddelerden 65 öğrencinin katıldığı bir defile de düzenlenirken proje koordinatörlüğünü Fen Bilgisi Öğretmeni Şebnem Turgut ile İngilizce Öğretmeni Nevin Günce yaptı. Defileyi değerlendiren Günce çöpe atılan her şeyin aslında çöp olmadığını ve bunların geri dönüştürülebileceğine dikkat çekti.

Hasan Polatkan Ortaokulu proje Koordinatörü Fen Bilgisi Öğretmeni Şebnem Turgut ise “toplam 24 proje ile 60 öğrenci ve 15 danışman öğretmenimizin desteği ile Tübitak 4006 bilim fuarı sergimizi açtık. Bilim fuarına ve yaptığımız projelere ilgisi oldukça yoğun oldu fen bilimleri alanında 10 tane proje matematik alanında 2 tane proje teknoloji tasarım alanında 4 proje bilim teknolojileri alanında 1 tane tarih alanında 2 tane dil ve edebiyat alanında 3 tane projemiz mevcuttu” dedi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen Tübitak 4006 bilim fuarına ve atık maddelerden oluşan defileye Eskişehir İl Milli Eğitm Şube Müdürü Selçuk Kalkancı, Okul Müdürü Arif Günser ile okul öğretmenleri veliler ve öğrenciler katıldı.