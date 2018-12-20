Eskişehir'de ‘Türküler Miras, Şiirler Hayattır' konseri

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ‘Türküler Miras, Şiirler Hayattır' konseri düzenlendi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Programın açılış konuşmasını yapan Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, “Dernek olarak; Türk kültürünü daima canlı tutmayı hedeflemekle birlikte kültürel, sanatsal bilimsel ve milli değerlere duyarlı faaliyetleri Eskişehir'de gerçekleştiriyoruz. Yüce Türk milletinin çölde kum tanesi kadar bile olsa kültürel değerlerine ve ilmine katkıda bulunmak bizim için şereftir'' dedi.

Duygusal anların yaşandığı konserin yönetmenliğini, Şeker Aybala yaptı. Programda Mehmet Özel, Muharrem Atabay, Aytaç Karausta, Zafer Kıran ve Hüseyin Dikmen sahne alırken ‘Ağlama Gözlerim', ‘Derdim Çoktur Hangisine Yanayım', ‘Kirpiğin Kaşına Değdiği Zaman' gibi eserler seslendirildi. Ayrıca ‘Gülce', ‘Adam Ol Yeter', ‘Tahir ile Zühre' gibi seçme şiirler de okundu.

Konser programına; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan, Eskişehir Defterdarı Rahim Taş, sivil toplum kuruluşları başkanları ve davetliler katıldı. Etkinlik Aslan Avşarbey tarafından taktim edilen plaketle son buldu.