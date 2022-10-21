Eskişehir'de ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın konserine yoğun ilgi

Eskişehir'de ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın konser programı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Sanat Müziği Korosu Coşkun Sabah Besteleri konser programı sanatseverlerden tam not aldı. Konser programının açılış konuşmasını yapan Eskişehir Anadolu Kültür Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses, "Eskişehir'de dernek olarak Eskişehir halkımıza sosyal alanda, eğitim alanında, kültürel alanda katkılar sağlamayı hedef ediniyoruz. Çölde kum tanesi kadar bile olsa, Türk milletinin kültürüne sanatına katkıda bulunmak bizim için şeref nişanesidir'' dedi.

Koro Şefliğini Cem Aksu'nun yaptığı konser programı da ünlü sanatçı Coşkun Sabah da sahne aldı. Birbirinden güzel Coşkun Sabah bestelerinin okunduğu konser programında, konser salonu izleyenleri almadı. Konser programını, bir gurup izleyici de salon dışında izledi. Konser sonunda; ünlü sanatçı Coşkun Sabah'a ‘doğum günü' sürprizi yapıldı. Sahnede ‘doğum günü' pastasını kesen ünlü sanatçı Coşkun Sabah, çok duygulandığını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Coşkun Sabah pastasını, son meddah Fatih Mühürdar, sanatçı Murat Seçkin ve Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses ile birlikte kesti. Coşkun Sabah, ‘'Gazeteciler, şarkılarımın hit olmasının sırrını çok sordular, ben sırrını çözemedim, benim şarkılarımı sizler sevdiniz. Sırrı, siz değerli halkımızda'' dedi.

Konser izleyicilerden tam not alırken, birçok kişi ise salonun dolması nedeniyle içeri giremedi. Konser program, Coşkun Sabah'a çiçek takdiminden sonra sona erdi.