Eskişehir'de üretilen "Nikâh Fidanları" farklı etkinliklerde dağıtılıyor

Eskişehir Orman Fidanlığı bünyesinde hazırlanan Nikâh Fidanları, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'nin farklı yerlerinde organize edilen etkinliklerde kullanılıyor. Özellikle yeni evlenen çiftlerin tercih ettiği fidanlar, nikâh törenlerine katılanlara dağıtılıyor. Kokteyl veya açılış töreni gibi etkinlikleri organize eden vatandaşlar tarafından da tercih edilen ambalajlı fidanlar, 4 lira + KDV fiyatına satılıyor. Paketli olarak 1 hafta taze kalan ürünler, açıldıktan sonra saksıya veya toprağa ekiliyor. En çok tercih edilen fidan türleri ise sedir, karaçam ve lavanta oluyor.