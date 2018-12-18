Eskişehir'de uyuşturu operasyonu

Edinilen bilgilere göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon neticesinde 2 şüpheli Uyuşturucu Madde Kullanmak, 3 şüpheli de Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçlarından toplamda 5 şüpheli yakalandı. Çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda ise 57,04 gram esrar ele geçirildi.

Diğer yandan 3 şüphelinin yarın adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.