İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de uyuşturucu madde operasyonu, 1 kişi tutuklandı

Eskişehir’de bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan kişi tutuklandı.

Eskişehir'de bir miktar uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucu 518 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.N.D. isimli şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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