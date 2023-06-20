İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehir'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon

Eskişehir’de gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, E.K. ve A.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, 52 adet uyuşturucu hap, 3,37 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklanırken, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.