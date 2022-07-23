İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Sokak satıcılarının yakalanması çerçevesinde yapılan çalışmalarda N.V. adlı şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada; 1,45 gram eroin, 1,33 gram metamfetamin, 0,71 gram esrar, 0,74 gram gelen esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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