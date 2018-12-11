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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28.85 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu madde getiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Burada yapılan aramalarda, 28.85 gram eroin ele geçirildi.


Zanlıların, emniyetteki sorgusu sürüyor.

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