Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, satıcı konumundaki 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 55,99 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ve şüphelilerin üzerinden toplam 19 bin 610 lira ele geçirilirken paraya el konuldu.

Gözaltına alınan ve haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan 2 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapıldı. 2 şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında kullanıcı konumunda 3 şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.