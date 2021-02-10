İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Şirintepe Mahallesi civarında 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 317,26 gram metamfetamin, 2 bin 1 adet sentetik ecza, 40,65 gram kokain, 19,76 gram bonzai, 2,60 gram esrar maddesinin yanı sıra 1 adet tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.