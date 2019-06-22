Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 3 gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente satış getirilen için uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ‘Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ekipler önceden belirlenen adreste 3 şüpheli şahsı yakaladı. Şahısların üzeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1,02 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahıs ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan 1 şüpheli şahıs da ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen 1 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.