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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Eskişehir’de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Son olarak polisin gerçekleştirdiği operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 15,77 gram metamfetamin maddesi, 1,29 gram eroin ele geçirildi.


Yakalanan 8 şüpheli şahsa da uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmaktan işlem yapılırken, 3 şüpheliye ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yasal işlem yapılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.


Öte yandan 3 şüpheli, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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