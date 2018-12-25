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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 4 gözaltı

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerilerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 6,85 gram esrar maddesi, 2,05 gram skunk maddesi, 2 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde kullanmak' ve bulundurmak, 1 şüpheli şahsa ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı.

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