Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 4 gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 6,88 gram bonzai maddesi, 2 adet lyrica sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Yakalananlardan 3 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapılırken 1 şüpheli şahsa da 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından işlem yapıldı. Bir şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.