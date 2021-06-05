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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ve içme aparatı ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM), uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla başlatılan operasyonda S.U., M.K., R.S. ve İ.U., 17 gram kannabinoid (bonzai) ve 3 adet içme aparatı ile yakalanarak gözaltına alındı. “Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak” suçlarından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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