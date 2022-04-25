Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 5 gözaltı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bilecik ilinden Eskişehir kent merkezine uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin alınması üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 38 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 18 adet kilitli poşet, 4 adet bong tabir edilen uyuşturucu aparatı, 1 adet 7.65 çapında Glock marka ruhsatsız tabanca, 1 adet döner bıçağı, 1 adet muşta, 1 adet polis jopu, 1 adet ahşap jop, 1 adet üzeri ambalaj bandıyla sarılı demir levye, 1 adet sustalı bıçak ve 1 adet göz yaşartıcı sprey ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüpheli Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 82 gram metamfetamin uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve birçok suç unsuruyla yakalanan 1 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak” ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.