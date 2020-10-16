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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu, 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda çok miktarda uyuşturucu elde edilirken 5 kişi hakkında işlem yapıldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Eskişehir'de gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak yaptığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 5 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 251,8 gram esrar, 29,81 gram ekoin,1,53 gram bonzai ve 0,87 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İki şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 3 Şüpheli şahıs hakkında da Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılan 2 şüpheli şahıs C.Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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