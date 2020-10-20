İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik, drone destekli ve Özel Harekat unsurlarının katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik, drone destekli ve Özel Harekat unsurlarının katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sokak satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. Kent genelinde toplam 9 adrese drone destekli ve Özel Harekat unsurlarının da katılımı ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçu kapsamında yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünce, öncelikle gençlerin korunması ve sokak satıcılarının yakalanması maksadıyla eş zamanlı operasyon dahil soruşturma kapsamında yapılan tüm planlı çalışmada, 397,94 gram afyon sakızı, 143,63 gram metamfetamin, 37,89 gram bonzai, 36,70 gram esrar, 1,90 gram eroin, 19 adet sentetik ecza hap, 14 adet ecstacy, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.


Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.