Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 3'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 49.96 gram bonzai, 0.66 gram metamfetamin, 32 sentetik ecza maddesi, 10.66 gram skunk, 0,67 gram esrar, 8 ecstasy hap ele geçirildi. Öte yandan operasyon kapsamında da 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' 3'ü hakkında ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı.

Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 3 şahıs ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.