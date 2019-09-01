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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 12,49 gram reçine esrar maddesi, 2 adet tramadol, yarım şekilde metadon maddesi ile 1 adet kurusıkı silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan, 1 şüpheli hakkında ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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