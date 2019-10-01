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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 129,87 gram bonzai maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 129,87 gram bonzai maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'e satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 129,87 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Yaklaşık bin 300 içimlik uyuşturucu madde, piyasaya sürülmeden bulunmuş oldu.


Şüpheli 2 şahsa 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan birinin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 ayrı aranma kaydının olduğu öğrenilirken, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve yakalanmamak için başkasına ait kimlik kullandığı tespit edildi. Yakalanan şahıslar mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

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