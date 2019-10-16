Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri 2 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 2 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçunda yasal işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.