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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalanırken 2 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri 2 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 2 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi.


Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçunda yasal işlem yapılan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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