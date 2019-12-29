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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü tarafından kentte Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda; 18 çıkı halinde 2,43 gram bonzai maddesi, 0,49 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet extacy hap ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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