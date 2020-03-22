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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlendikleri operasyonlar ile uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonla 3 kişi yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikamette yapılan aramalarda 76,64 gram plaka esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 1 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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