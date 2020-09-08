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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Eskişehir'de piyasaya sürülmek için hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda; 157,17 gram metamfetamin, 3,18 gram esrar, 2,27 gram bonzai, 6 adet ecstacy hap, 1 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet pompalı tüfek, 19 adet dolu kartuş ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 2 şüpheli şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılan 1 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

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