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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şahsın üzerinden çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şahsın üzerinden çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda yakalana iki şahısın üzerinde yapılan aramada, 32 adet sentetik ecza hap, 2 adet extacy hap, 10,59 gram plaka esrar, 5,46 gram toz esrar, 0,24 gram mdma maddesi, 0,16 gram kokain ele geçirildi. Yakalanan bir kişi hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, diğer şahsa ise Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiası ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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