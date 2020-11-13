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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de polis ekiplerinin uyuşrucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 272 gram metamfetamin ve 2 adet ecstacy hap ele geçirdi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin uyuşrucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 272 gram metamfetamin ve 2 adet ecstacy hap ele geçirdi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu Eskişehir'deki uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu


maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 272,66 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ecstacy hap ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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