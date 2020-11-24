İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Eskişehir'de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'deki çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 5 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; 1,31 gram bonzai maddesi, 1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.


Yakalanan 1 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan, 4 şahıs hakkında ise Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.


Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanan şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.