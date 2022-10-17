Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'de polis ekiplerince 2 ayrı araca yapılan operasyonda 1 kilo 442 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacı ile çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar esnasında şüphelenilen 2 araç çevre yolu üzerinde takibe alındı. Bir süre takip edilen 2 araca yapılan baskında toplam 1 kilo 442,77 gram esrar ele geçirildi.

Araçlarda bulunan B.Ç. (31), B.B. (36) ve A.G. (29) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden B.B. ve B.Ç. tutuklanırken, A. G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.