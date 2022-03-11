İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında C.D. ve Z.T. isimli 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 210 gram bonzai maddesi, 34 adet ecstacy uyuşturucu hap ve 16 tane sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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