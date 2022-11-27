İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente uyuşturucu madde girişini önlemek ve uyuşturucu madde ticaretini engellemek amacıyla bir araca operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada; 275,01 gram metamfetamin, 22 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde, N.K. ve M.A.Y. isimli 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K. tutuklanırken, M.A.Y. ise savcılık sorgusunun akabinde serbest bırakıldı.

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