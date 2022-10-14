Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerindeki bazı ikametlerde metamfetamin maddesi bulunduğu ve ticareti yapıldığı belirlendi. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, ikametlerde gerçekleştirilen aramalarda 15,60 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler hakkında “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı” suçundan adli işlem başlatıldı.