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Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri tutuklandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin düzenlendiği operasyon sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlendiği operasyon sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların üst aramasında 191,72 gram metamfetamin, 7,28 gram bonzai, 2,50 gram esrar 0,86 gram kokain, 2 adet ecstasy hap, 7 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. 4 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapılırken, diğer 3 şahıs ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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