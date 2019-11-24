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Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi 5 şahıs yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 5 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikamette yapılan aramada, 29,59 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 15 lira banknot ele geçirildi.


Ayrıca çalışma kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan, 1 şüpheli şahsa ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.


Öte yandan, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

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