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Eskişehir'de uyuşturucu şüphelisi tren garında yakalandı

Eskişehir Tren Garında, polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 şüpheli şahsın üzerinden 102 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak polis ekipleri, Eskişehir Tren Garında durumundan şüphelenilen 1 şüpheli şahsı durdurdu. Yapılan kontrollerinde; 102 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.


Öte yandan polis ekipleri, şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatarak gözaltına aldı.

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