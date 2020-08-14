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Eskişehir'de uyuşturucu taşıyan 2 şahıs suçüstü yakalandı

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 şüpheli uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 2 şüpheli uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) Şube ekipleri, yaptıkları takip sonucu Seyitgazi ilçesi Akın mahallesinde şüpheli görülen araçta arama yaptı. Yapılan arama sonucunda M.K. ve S.Y. isimli şüpheliler, uyuşturucu madde ile suçüstü yakalanırken hakkında adli tahkikata başlanıldı. Yapılan operasyonda; 5 gram metramfetamin ve 2 gram bonzai ele geçirildiği belirtildi.


Öte yandan, Kanun ordusu Jandarma personelleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığının önlemesine yönelik faaliyetlere karalılıkla devam edileceği bildirildi.

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