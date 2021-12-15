Eskişehir'de vaka sayıları hızla artıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı Koronavirüs haftalık verilerde Eskişehir, vaka sayılarının en çok artış gösterdiği 5'inci il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' gösteren haritayı, bugün sosyal medya hesabında paylaştı. Geçtiğimiz hafta Eskişehir, 100 binde 311,53 kişilik orana vaka sayılarının hızlı artış gösterdiği 7'nci il olmuştu. Hızlı artış vatandaşı tedbir almaya itmedi ve durum bu hafta da değişmezken sıralama daha da kötüleşti. Bu hafta Eskişehir'de vaka sayıları, 100 binde 24,19 artış göstererek 100 binde 335,72'lik orana ulaştı. Vaka sayılarındaki artışın il bazında gösterildiği listede geçtiğimiz hafta 7'nci sırada olan Eskişehir, bu hafta 5'inci sırada yerini aldı.