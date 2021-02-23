Eskişehir'de vaka sayısı artıyor

Eskişehir'de bu haftaki pozitif vaka sayısı, geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre geçtiğimiz hafta Eskişehir'de her 100 bin kişiden 30,99'u pozitifti. Bu hafta yayınlanan tabloda oranda artış olması gözlerden kaçmadı. 15-21 Şubat haftasına ait olan tabloya göre Eskişehir'de yaşayan her 100 bin kişiden 35,55'inin pozitif olması tedirginliğe neden oldu. Mart ayında kısıtlamalarda azalma beklenirken, Eskişehir'de vaka sayısındaki artış akıllarda soru işareti bıraktı.