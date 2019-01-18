Eskişehir'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Eskişehir'de zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren hayvanlar için Kırka mahallesindeki belirli bölgelere yem bırakıldı.

Sert geçen kış şartlarında yaban hayatını desteklemek amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü çalışmalarına devam etti. 16 Ocak'ta yapılan koruma kontrol çalışmaları sırasında Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesi kırsalında ve yol kenarlarında saman balyası, buğday kırması ile yemleme çalışmaları yapıldı. DKMP Mühendisi Özge Yaman'ın koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe Kırka Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Akın Sevim de destek verdi.