Eskişehir'de yağmur bekleniyor

Bölge Müdürlüğü tarafından, bölge için aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgilere göre, Eskişehir'in de içerisinde bulunduğu bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği belirtildi. Eskişehir ve Kütahya genelinin, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ifade edildi.

Ayrıca hazırlanan günlük hava tahmin raporunda; gök gürültülü sağanak yağış esnasında yer yer yıldırım düşmesi, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış ve küçük çaplı dolu yağışı riski bulunduğundan dolayı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.