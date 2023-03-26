İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de yangın: 2 dükkân kullanılamaz hale geldi

Eskişehir’de çıkan yangında 2 dükkân kullanılamaz hale gelirken, 1 dükkân ise hasar gördü.

Eskişehir'de çıkan yangında 2 dükkân kullanılamaz hale gelirken, 1 dükkân ise hasar gördü.



Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demirci Sokak'taki bir dükkânda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle yangın 2 dükkâna daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine 2 itfaiye aracı, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, 2 dükkân kullanılamaz hale gelirken, 1 dükkânın çatısında ise hafif hasar meydana geldi. Yangın esnasında dükkânların boş olması nedeniyle yaralanma ve can kaybı olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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