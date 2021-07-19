Eskişehir'de yapılan aşı sayısı 1 milyona yaklaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde göre; Eskişehir'de uygulanan aşı sayısının 1 milyona ulaşmasına sadece 99 bin kaldı.

Eskişehir'de uygulanan aşı sayısı 900 bini geçti. 19 Temmuz tarihinden itibaren kentte yapılan aşı sayısı 901 bin 17 olarak gerçekleşti. Uygulanan aşı sayısında 1 milyona ulaşmasına 99 binden da az kalan şehirde 1. doz aşılarını yaptıran vatandaş sayısı 522 bin 683 iken, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 314 bin 595'e ulaştı.