Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Eskişehir'de yapılan aşı sayısı 650 bini geçti.

14 Haziran yapılan aşı sayısında yarım milyonun çizgisini geçen Eskişehir'de bugün o sayı 650 bine ulaştı. Son 10 günde 150 bin aşı yapılan kente, 24 Haziran öğle saatlerine kadar 650 bin 100 olarak gerçekleşti. Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 436 bin 396 olan şehirde ikinci doz aşılarını vurduran vatandaş sayısı ise 213 bin 704'e ulaştı.

Her dakika aşılama çalışma hızla devam ederek belirtilen rakamların üstüne çıkmayı başarıyor.