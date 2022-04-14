Eskişehir'de yapılan silah operasyonunda 3 tutuklama

Eskişehir'de silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silah ticaretine yönelik uzun süredir yürütülen çalışmalar akabinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu 11 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 3 ikamet ve 1 iş yerinin de silah atölyesine dönüştürüldüğü tespit edilirken yapılan aramalarda; 25 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 42 tabanca şarjörü, 55 farklı çaplarda fişek, 10 tabanca gövdesi, 16 sürgü takımı, 9 icra yayı ve mili ile silah yapımında kullanılan çok sayıda mengene, matkap benzeri muhtelif parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Hakim karşısına çıkarılan 5 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.