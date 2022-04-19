Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler iftarda buluştular

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği (EYBİLDER) ile Tepebaşı Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği iftar yemeğine, çok sayıda Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler katıldı ve iftar yemeğinde Bilecikliler bir araya geldiler.

Eskişehir iline bağlı Yeşiltepe mahallesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar yemeğinde, Eskişehir'de yaşayan çok sayıda Bilecikliler bir araya geldi. Programa Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı ve yaptığı konuşmasında, ‘'Ramazan ayı herkese hayırlara vesile olsun. Eskişehir'de çok sayıda yaşayan Bilecikli vatandaşımız var. Bu iftar yemeğinde Eskişehir'de yaşayan Bilecikliler, bu mübarek günde bir araya gelmesinden ve kaynaşmasından mutluluklar duydum'' dedi.

EYBİLDER Başkanı Davut Mülayim ise konuşmasında, ‘'Rahmet ve bereketin bol olduğu, nefsin terbiye edildiği ve dayanışmanın güçlendiği mübarek Ramazan ayı dolaysı ile düzenlediğimiz iftar yemeğine hoş geldiniz. Amacımız, düzenlediğimiz iftar yemeği etkinliğinde, bu mübarek günde Bileciklileri bir araya getirmek ve kaynaştırmaktır. Bu iftar yemeğinde; Eskişehir'de yaşayan çok sayı da Bilecikli hemşerilerimiz hem iftarlarını birlikte açtılar hem de birbirleri ile kaynaştılar ve sohbet ettiler. Eskişehir'de yaşayan Bileciklilerin; iftar yemeğinde dayanışması ve kaynaşması ve birlikte oruç açmaları son derece sevindirici gelişmedir. Allah'ım şu mübarek günde, orucumuzu ve ibadetlerimizi kabul eylesin'' dedi.

İftar yemeğine; Eskişehir'de yaşayan çok sayıda Bilecikliler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, davetliler katıldı. İftar yemeğinin ardından yemek duası yapıldı.