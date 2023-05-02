İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de yaşayan Bileciklilerden ‘çiğ köfte' etkinliği

Eskişehir’de Yaşayan Bilecikliler ‘çiğ köfte’ etkinliği düzenlediler.

Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler ‘çiğ köfte' etkinliği düzenlediler. Düzenlenen etkinliğe; Bilecikliler ve davetliler katıldılar ve etkinlik ilgi gördü.


Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler Derneği Başkanı Davut Mülayim, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘'Eskişehir'de yaşayan Bileciklileri bir araya getirmek ve kaynaştırmak için; derneğimizde ‘çiğ köfte' etkinliği düzenledik. Etkinlikte; Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler ve davetliler, ‘çiğ köfte' etkinliğimizi beğendiler ve çok güzel olmuş, dediler. Etkinliğimize, Eskişehir'de Yaşayan Bilecikliler ve davetliler katıldı. Güzel ve verimli bir etkinlik oldu. Eskişehir'de Yaşayan Bileciklileri birbirleri ile kaynaştırmak, bir araya getirmek ve tanıştırmak için her ay Eskişehir'de etkinlik düzenleyeceğiz. Eskişehir'de çok sayıda Bilecikliler yaşamaktadırlar'' dedi.

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